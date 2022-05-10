Авербух считает, что ФФККР блестяще справляется с поставленными задачами

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Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением, что федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) во главе с Александром Горшковым блестяще справляется с поставленными задачами и заслуживает высокой оценки.
Авербух считает, что ФФККР блестяще справляется с поставленными задачами
  • РИА Новости

«Я считаю, что наша федерация одна из немногих, которая блестяще справляется с поставленными задачами», —приводит слова Авербуха ТАСС.

Он также подчеркнул, что в ФФККР работает слаженная команда людей, которые справляются со своей работой и как кризисные менеджеры, проведя подготовку в сложный период кононавирусной болезни.

«Считаю, что нашей федерации надо поставить только «зачет», от добра добра не ищут», — заключил Авербух.

Действующий президент организации Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет Федерацию с 2010-го.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая. Окончательный срок подачи заявок от кандидатов на пост президента федерации истекает 18 мая.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала мнение, что Горшков должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы организации.

 

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