Тарасова: Горшкову надо переизбираться на пост президента ФФККР
- РИА Новости
«Не принято до выборов говорить, но я считаю, что наша Федерация работает очень хорошо. От этого у нас такие большие достижения. Поэтому я думаю, что на новый срок Горшкову надо идти», — цитирует Тарасову ТАСС.
Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет Федерацию с 2010-го.
75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.
Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.
Ранее Илья Авербух заявил, что Горшкову стоит переизбираться на пост президента ФФККР.