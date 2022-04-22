Тарасова: Горшкову надо переизбираться на пост президента ФФККР

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что нынешний президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы организации.
Тарасова: Горшкову надо переизбираться на пост президента ФФККР
  • РИА Новости

«Не принято до выборов говорить, но я считаю, что наша Федерация работает очень хорошо. От этого у нас такие большие достижения. Поэтому я думаю, что на новый срок Горшкову надо идти», — цитирует Тарасову ТАСС.

Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет Федерацию с 2010-го.

75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.

Ранее Илья Авербух заявил, что Горшкову стоит переизбираться на пост президента ФФККР.

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