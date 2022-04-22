Тарасова: Горшкову надо переизбираться на пост президента ФФККР

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что нынешний президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков должен выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы организации.

«Не принято до выборов говорить, но я считаю, что наша Федерация работает очень хорошо. От этого у нас такие большие достижения. Поэтому я думаю, что на новый срок Горшкову надо идти», — цитирует Тарасову ТАСС.

Действующий президент ФФККР Горшков был переизбран в мае 2018 года. Он возглавляет Федерацию с 2010-го.

75-летний Горшков является олимпийским чемпионом Инсбрука 1976 года в танцах на льду.

Отчётно-выборная конференция ФФККР, на которой изберут президента организации, пройдёт 25 мая.

Ранее Илья Авербух заявил, что Горшкову стоит переизбираться на пост президента ФФККР.