Загорски рассказала о своём восстановлении после тяжёлой болезни

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Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, рассказала о своём восстановлении после болезни.
Загорски рассказала о своём восстановлении после тяжёлой болезни
  • РИА Новости

«В прошлом октябре я болела и всё ещё восстанавливаюсь. Я была на льду несколько раз, но в основном отдыхала. Мне это необходимо в физическом плане», — ответила Загорски своим подписчикам.

Она также сообщила, что не будет менять спортивное гражданство. В 2014 году фигуристка стала выступать за сборную России, до этого она представляла Францию.

В настоящий момент Загорски находится в Австралии. В прошлом году она переболела менингитом.

Ранее Мария Бутырская не исключила, что российские фигуристы могут сменить гражданство в связи с санкциями.

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