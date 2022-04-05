Бутырская не исключила, что российские фигуристы могут сменить гражданство в связи с санкциями

Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о возможной смене спортивного гражданства среди российских фигуристов из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).

«Фигурное катание — «молодой» вид спорта. Тех, кто сейчас должен завоёвывать золотые медали на чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при, сейчас отстранили. Кто-то будет искать другие варианты, это не исключено. Но захотят ли видеть наших спортсменов в других странах — это тоже вопрос», — цитирует Бутырскую «Газета.Ru».

Она отметила, что переходы будут точечными. По мнению Бутырской, меняют спортивное гражданство обычно не фавориты. Она добавила, что ничем хорошим это не закончится.

Напомним, что 1 марта ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в соревнованиях, в связи с чем они пропустили чемпионат мира 2022 года во французском Монпелье.

Ранее Александр Тихонов рассказал, что думает о школе фигурного катания в России.