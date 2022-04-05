Тихонов рассказал, что думает о школе фигурного катания в России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о школе фигурного катания в России.
Тихонов рассказал, что думает о школе фигурного катания в России
  • РИА Новости

«Фигурное катание в России всегда развивается и идёт вперёд. У нас отличная школа ещё с советских времён — Тамара Москвина, Алексей Мишин, Елена Чайковская. Продолжателем и преемником советской школы является Этери Тутберидзе с её сильнейшей дисциплиной», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он добавил, что у него есть своё понимание работы Тутберидзе, все одарённые девочки занимаются у Этери. Тихонов подчеркнул, что талантами не становятся, ими рождаются.

«Тренируются же тысячами — сейчас пара-тройка таких талантов придёт к другому тренеру, тогда Тутберидзе будет второй», — заключил Тихонов.

Напомним, что воспитанницы Тутберидзе регулярно занимают призовые места на крупных международных соревнованиях.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о работе хореографа по фигурному катанию Этери Тутберидзе и известного гандбольного тренера Евгения Трефилова.

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