Вяльбе рассказала, что думает о тренерской работе Тутберидзе и Трефилова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о работе хореографа по фигурному катанию Этери Тутберидзе и известного гандбольного тренера Евгения Трефилова.

«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, — она жёсткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Она также отметила, что Трефилов был бы своим в сборной России по лыжным гонкам, поскольку у него есть некая схожесть с тренером Юрием Бородавко.

«Я вообще люблю, когда работают живые люди с эмоциями, высказываниями, которые могут и дрозда дать, и похвалить, а не быть кашей манной без комочков», — сказала Вяльбе.

Трефилов привёл женскую сборную России по гандболу к победе на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Воспитанницы Тутберидзе регулярно занимают призовые места на крупных международных соревнованиях.

Ранее Вяльбе отреагировала на слова Симона Фуркада, поддержавшего российских спортсменов.