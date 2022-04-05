Вяльбе рассказала, что думает о тренерской работе Тутберидзе и Трефилова
- РИА Новости
«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, — она жёсткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».
Она также отметила, что Трефилов был бы своим в сборной России по лыжным гонкам, поскольку у него есть некая схожесть с тренером Юрием Бородавко.
«Я вообще люблю, когда работают живые люди с эмоциями, высказываниями, которые могут и дрозда дать, и похвалить, а не быть кашей манной без комочков», — сказала Вяльбе.
Трефилов привёл женскую сборную России по гандболу к победе на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Воспитанницы Тутберидзе регулярно занимают призовые места на крупных международных соревнованиях.
Ранее Вяльбе отреагировала на слова Симона Фуркада, поддержавшего российских спортсменов.