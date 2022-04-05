Вяльбе отреагировала на слова Симона Фуркада, поддержавшего российских спортсменов

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала высказывание французского биатлониста Симона Фуркада.

«Слышала историю про его поступок во время юниорского чемпионата мира в США. Я его понимаю. Насколько я знаю, у него русская жена и у Симона больше возможностей получать информацию с двух сторон. А у многих иностранцев информационный вакуум в получении объективной картины, это и так понятно», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

По её мнению, сложно не согласиться с позицией бывшего французского биатлониста.

Напомним, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить к вакс-кабине российской сборной.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил назначить Симона Фуркада министром спорта России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить