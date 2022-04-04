Тихонов предложил назначить Симона Фуркада министром спорта России
- РИА Новости
«Если человек решился на такой поступок, то ему надо дать право выбора. Сделать несколько предложений и дать время на раздумья, если он будет заинтересован в работе в России. Я бы его назначил министром спорта», — цитирует Тихонова «Газета.Ru».
Напомним, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить к вакс-кабине российской сборной.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что не против выдачи гражданства России Симону Фуркаду.