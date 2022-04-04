Тихонов предложил назначить Симона Фуркада министром спорта России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал заявление депутата Госдумы России Светланы Журовой о предоставлении французскому биатлонисту Симону Фуркаду российского гражданства.
Тихонов предложил назначить Симона Фуркада министром спорта России
  • РИА Новости

«Если человек решился на такой поступок, то ему надо дать право выбора. Сделать несколько предложений и дать время на раздумья, если он будет заинтересован в работе в России. Я бы его назначил министром спорта», — цитирует Тихонова «Газета.Ru».

Напомним, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить к вакс-кабине российской сборной.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что не против выдачи гражданства России Симону Фуркаду.

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