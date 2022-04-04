Журова выступила за идею дать Симону Фуркаду гражданство России

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.

«Если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции. Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это», — цитирует Журову «РБК Спорт».

Напомим, что Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от соревнований, а член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский и приклеить его к вакс-кабине российской сборной.

Ранее чемпион мира 2000 года Сергей Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов.