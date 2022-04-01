Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов

Чемпион мира 2000 года Сергей Рожков выразил благодарность французскому биатлонисту Симону Фуркаду, который поддержал российских спортсменов на юниорском чемпионате мира.

«Удивительно, что многие люди из мира биатлона смотрят на происходящее иначе, но, как говорится, время всех рассудит. У каждого своя правда. Посмотрим, что они скажут через несколько лет. А Симона только остаётся от всей души поблагодарить. Даже в нынешней ситуации находятся люди, которые стараются отделять спорт от политики и доносят до остальных верную позицию: простые биатлонисты страдать не должны», — сказал Рожков RT.

Ранее олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов признался, что его приятно удивили слова Симона Фуркада в поддержку России.