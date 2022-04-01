Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов

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Чемпион мира 2000 года Сергей Рожков выразил благодарность французскому биатлонисту Симону Фуркаду, который поддержал российских спортсменов на юниорском чемпионате мира.
Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Удивительно, что многие люди из мира биатлона смотрят на происходящее иначе, но, как говорится, время всех рассудит. У каждого своя правда. Посмотрим, что они скажут через несколько лет. А Симона только остаётся от всей души поблагодарить. Даже в нынешней ситуации находятся люди, которые стараются отделять спорт от политики и доносят до остальных верную позицию: простые биатлонисты страдать не должны», — сказал Рожков RT.

Ранее олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов  признался, что его приятно удивили слова Симона Фуркада в поддержку России.

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