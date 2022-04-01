Рожков поблагодарил Симона Фуркада за поддержку российских биатлонистов
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«Удивительно, что многие люди из мира биатлона смотрят на происходящее иначе, но, как говорится, время всех рассудит. У каждого своя правда. Посмотрим, что они скажут через несколько лет. А Симона только остаётся от всей души поблагодарить. Даже в нынешней ситуации находятся люди, которые стараются отделять спорт от политики и доносят до остальных верную позицию: простые биатлонисты страдать не должны», — сказал Рожков RT.
Ранее олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов признался, что его приятно удивили слова Симона Фуркада в поддержку России.