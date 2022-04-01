Барнашов признался, что его удивили слова Симона Фуркада в поддержку России

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Олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов прокомментировал слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.
Барнашов признался, что его удивили слова Симона Фуркада в поддержку России
  • AFP
  • © Christof STACHE

«Слова Фуркада-старшего меня приятно удивили. Его поведение доказывает, что по-настоящему большой спортсмен велик во всём. Поэтому низкий Симону поклон и огромный привет. Действительно, он одно время состоял в отношениях с девушкой из России, но не биатлонисткой. В мою бытность работы с отечественной сборной у нас со всеми были замечательные отношения: и с норвежцами, и с французами. Это потом они все стали «борцами за справедливость», — сказал Барнашов RT.

Ранее чемпион мира 2000 года Сергей Рожков признался, что ему радостно от действий Симона Фуркада.

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