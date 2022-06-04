Фигурист Даниелян считает Гран-при России хорошей альтернативой международным турнирам

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года фигурист Артур Даниелян высказал мнение, что Гран-при России пройдёт масштабно, с огромным количеством зрителей и станет удачной альтернативой международным соревнованиям.

«Безусловно, в такой ситуации, которая у нас сложилась в фигурном катании в данный период, такое решение очень крутое, необычное. Но я думаю, что всё пройдёт на высшем уровне, как у нас федерация умеет делать все старты. Зрителям будет что смотреть, а фигуристам — где выступать. Это самое главное», — приводит слова Даниеляна ТАСС.

Гран-при России пройдёт в шесть этапов. Москва примет два этапа турнира — с 21 по 23 октября и с 11 по 13 ноября. Остальные этапы — Сочи (28—30 октября), Казань (4—6 ноября), Самара (18—20 ноября) и Пермь (25—27 ноября).

Финал Гран-при пройдёт с 3 по 5 марта в Сочи.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. Союз также лишил Россию этапа Гран-при, который был запланирован на 25—27 ноября.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать тренером.