«Мы вас очень удивим»: промоутер Хрюнов планирует организовать бой Бузовой и Загитовой

Алина Загитова проведёт шоу-спарринг по боксу на Дне московского спорта в «Лужниках». Пока непонятно, кто станет её соперником. СМИ называли имя олимпийского чемпиона Токио Альберта Батыргазиева, однако против его участия в поединке выступает тренер спортсмена Эдуард Кравцов. При этом есть вероятность, что фигуристка не единожды появится перед зрителями в боксёрских перчатках. Промоутеру Владимиру Хрюнову понравилась идея свести Загитову на ринге с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, в данный момент идут переговоры с девушками по поводу боя. Первые новости появятся на следующей неделе.

Болельщики этим летом уже привыкли к тому, что российские атлеты с удовольствием принимают участие в шоу-мероприятиях в непрофильных видах спорта. Фигуристка Александра Трусова прыгала в длину, борец Александр Карелин играл в баскетбол, гимнаст Никита Нагорный бегал стометровку. Поэтому новость о том, что Алина Загитова хочет 25 июня выступить в боксёрском мастер-классе на Дне московского спорта в «Лужниках», удивила лишь выбором дисциплины. Всё-таки увесистые перчатки и хрупкая олимпийская чемпионка не очень сочетаются друг с другом.

Конечно же, решение спортсменки сразу раскритиковали. Как и в случае с недавним заявлением Александры Трусовой, первой на новость отреагировала депутат Госдумы, а в прошлом легендарная фигуристка Ирина Роднина.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», — сказала Роднина в интервью РБК.

Не прошло и нескольких часов, как общественность взбудоражил комментатор Дмитрий Губерниев. Он сообщил, что, по его информации, спарринг-партнёром Загитовой станет певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Я считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться. Десять раундов и дополнительное время. И это будет хорошо! Люди ищут для себя положительные эмоции, открывают новые горизонты. Могу это только поприветствовать. А в качестве ринг-боя выйду я и буду показывать таблички с раундами», — заявил журналист с присущим ему юмором.

Идеей вдохновился промоутер Владимир Хрюнов. Он изъявил желание принять участие в организации поединка, а также предложил посыпать перчатки соперниц золотом. Но достаточно быстро стало ясно, что информация о бое девушек не соответствует действительности. Бузова же пошутила в своём Telegram-канале над Губерниевым: «А Дмитрий всё не может без меня».

Спустя сутки в СМИ появилась новая порция слухов, гораздо более правдоподобных. Согласно им, показательный поединок с фигуристкой якобы должен был провести олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев. И он даже это подтвердил.

«Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бое и рад, что так или иначе стану её тренером. Интересно, как ей помогут навыки фигурного катания. Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих — это всё-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду», — заявил спортсмен.

Однако тренер боксёра Эдуард Кравцов выступил против участия подопечного в мероприятии, сославшись на наличие у него повреждения.

«Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, по этой причине он снялся с Интерконтинентального кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто…» — приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

Так что имя партнёра или соперника Алины на тренировку 25 июня до сих пор остаётся открытым. Хотя новые кандидаты продолжают появляться. Так, решила напомнить о себе популярная актриса фильмов для взрослых Елена Беркова, начинающая карьеру в поп-ММА.

«Не знаю, испугается ли меня Алина, но точно знаю, что она не захочет проводить бой-реванш после поражения. Не хочу ничего плохого говорить о её бойцовских качествах, ведь она олимпийская чемпионка, но разница в уровне мастерства сыграет свою роль», — отметила Беркова в интервью Sport24.

Также по теме Эксперименты Трусовой, обида Косторной и амбиции Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания Александра Трусова поделилась историей зарождения романтических отношений с Марком Кондратюком, а Алёна Косторная призналась, что её...

Поклонники фигурного катания наверняка не отказались бы от противоборства Загитовой и Евгении Медведевой, чьи отношения после Игр в Пхёнчхане далеки от идеальных, но идея Губерниева свести на ринге с олимпйиской чемпионкой Бузову пришлась некоторым по вкусу гораздо больше. Так, Хрюнов заявил в интервью RT, что планирует организовать поединок девушек, но не в День московского спорта, а позднее.

«Не знаю, что будет 25 июня. Не занимаюсь этим мероприятием. В данный момент обсуждаем именно бой Алины и Ольги. Ведём переговоры с командами. И думаю, что мы вас очень сильно удивим. Сама идея привлекательна, поскольку существует много поклонников всего, что делают Загитова и Бузова. И существует такой красавчик (типа меня), который решил всех собрать в одной точке. Давайте показывать счастье. У нас есть красивые девушки и возможность создать модель спортивного действа, которое посетит большое число зрителей. И об этом совершенно точно будут говорить. Не смущает ли, что это женский бокс? Работая со мной, 11 человек стали чемпионами мира, а пятеро — долларовыми миллионерами. Увидите, будет очень интересно», — подчеркнул Хрюнов.

Причём промоутер не собирается откладывать дело в долгий ящик. По его словам, первые новости по поводу боя можно ждать уже на следующей неделе.

«Считаю, что Алина уже многое сделала в спорте. И в состоянии генерировать интерес к любом своему поединку вне зависимости от соперника. Сейчас изучаем её график. Она же очень сильно занята в ледовых шоу Татьяны Навки», — объяснил Хрюнов RT.