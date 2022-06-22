Загитова высказалась о боксёрском поединке с Батыргазиевым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась ожиданиями от показательного боксёрского поединка с победителем Олимпиады Альбертом Батыргазиевым.

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы!» — цитирует Загитову РИА Новости.

Она также добавила, что надеется на продолжительный боксёрский бой. Загитова отметила, что не хочет победить в первом же раунде.

Показательный поединок между спортсменами пройдёт 25 мая в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Альберт Батыргазиев поделился ожиданиями от показательного боксёрского поединка с Алиной Загитовой.