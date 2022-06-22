Батыргазиев — о поединке с Загитовой: не дам ей передышек

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Олимпийский чемпион Токио-2020 россиянин Альберт Батыргазиев поделился ожиданиями от показательного боксёрского поединка с фигуристкой Алиной Загитовой.
Батыргазиев — о поединке с Загитовой: не дам ей передышек
  • РИА Новости

«Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бою и рад, что так или иначе выступлю её тренером. Поработаем красиво и с пользой для нас обоих, но передышек давать не буду», — цитирует Батыргазиева РИА Новости.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Батыргазиев 3 апреля одержал шестую победу на профессиональном ринге. Российский боксёр победил азербайджанца Гайбатуллу Гаджиалиева в Москве. Бой прошёл на арене «Крылья Советов», продлился все десять раундов и завершился в пользу Батыргазиева единогласным решением судей.

Ранее певица Ольга Бузова адресовала ироничное послание спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который предложил ей выйти на ринг с Загитовой.

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