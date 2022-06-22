Навка — о бое Загитовой с Батыргазиевым: я очень боюсь за её здоровье

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о показательном боксёрском поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и победителем Олимпиады-2020 в Токио Альбертом Батыргазиевым.

«Алиночка — прекрасная молодая девочка. У неё тот самый возраст, когда надо что-то пробовать. Единственное, я очень боюсь за её здоровье. Главное, чтобы вернулась к нам целой и невредимой», — приводит слова Навки «Спорт-Экспресс».

Она также предположила, что бой будет показательным и заранее отрепетированным. По её словам, за этим выступлением будет интересно наблюдать.

Показательный поединок между спортсменами пройдёт 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, что 20-летняя фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о показательном боксёрском поединке между Загитовой и Батыргазиевым.