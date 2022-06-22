Жулин сравнил Загитову с Джорданом и Болтом

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о показательном боксёрском поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и победителем Олимпиады-2020 в Токио Альбертом Батыргазиевым.

«Даже величайший Майкл Джордан считал, что он прилично играет в бейсбол и гольф, но это был жалкий лепет. Да, он очень талантлив, но также Усэйн Болт играет в футбол, такая же Загитова — боксёр. Для меня это обычное шоу», — цитирует Жулина РИА Новости.

Показательный поединок между спортсменами пройдёт 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, что 20-летняя фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Загитова поделилась ожиданиями от показательного боксёрского поединка с Батыргазиевым.