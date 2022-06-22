Губерниев: никто Загитову бить не будет, Батыргазиев максимум ей лапу подержит

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал показательный боксёрский поединок между Альбертом Батыргазиевым и Алиной Загитовой.
Губерниев: никто Загитову бить не будет, Батыргазиев максимум ей лапу подержит
  • РИА Новости

«В связи с большим ажиотажем не удивлюсь, если Алина откажется от мероприятия. Мне кажется, она ещё не до конца стрессоустойчива. Никто не собирается бить Загитову. Этот боксёр максимум лапу подержит», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Показательный поединок между спортсменами пройдёт 25 мая в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы.

Ранее тренер Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов опроверг проведение поединка с фигуристкой Алиной Загитовой.

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