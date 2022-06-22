Губерниев: никто Загитову бить не будет, Батыргазиев максимум ей лапу подержит
- РИА Новости
«В связи с большим ажиотажем не удивлюсь, если Алина откажется от мероприятия. Мне кажется, она ещё не до конца стрессоустойчива. Никто не собирается бить Загитову. Этот боксёр максимум лапу подержит», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Показательный поединок между спортсменами пройдёт 25 мая в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы.
Ранее тренер Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов опроверг проведение поединка с фигуристкой Алиной Загитовой.