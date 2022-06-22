Тренер Батыргазиева опроверг информацию о проведении боксёрского поединка с Загитовой

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Тренер Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов опроверг проведение поединка с фигуристкой Алиной Загитовой.
Тренер Батыргазиева опроверг информацию о проведении боксёрского поединка с Загитовой
  • РИА Новости

«Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С его участием 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто», — цитирует Кравцова «Матч ТВ».

По информации СМИ, показательный поединок между спортсменами пройдёт 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, что 20-летняя фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Батыргазиев поделился ожиданиями от показательного боксёрского поединка с Загитовой.

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