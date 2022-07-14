Тутберидзе жёстко раскритиковала американского журналиста

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе раскритиковала американского журналиста Дэйва Лиса.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала Тутберидзе в социальных сетях.

Тутберидзе с мая находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение Тутберидзе к тренировкам в Новогорске.