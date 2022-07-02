Тарасова отреагировала на возвращение Тутберидзе к тренировкам в Новогорске

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе виднее, как выстраивать тренировочный процесс с группой в межсезонье.

«Сначала вы вообще сомневались, что она приедет. Это её вопрос: успеют или нет подготовиться к сезону, к чему готовиться, сколько там выступлений будет — это всё вопрос тренера. Я не их тренер, я не каждый день на тренировке», — цитирует Тарасову ТАСС.

В СМИ сообщали, что Тутберидзе приступила к работе с фигуристами на сборе в Новогорске.

Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности 48-летней наставницы продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

Тутберидзе находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.

Ранее Тарасова назвала бандитом министра спорта Польши за его заявление в адрес России.