Тарасова отреагировала на возвращение Тутберидзе к тренировкам в Новогорске
- РИА Новости
«Сначала вы вообще сомневались, что она приедет. Это её вопрос: успеют или нет подготовиться к сезону, к чему готовиться, сколько там выступлений будет — это всё вопрос тренера. Я не их тренер, я не каждый день на тренировке», — цитирует Тарасову ТАСС.
В СМИ сообщали, что Тутберидзе приступила к работе с фигуристами на сборе в Новогорске.
Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности 48-летней наставницы продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.
Тутберидзе находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.
В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.
Ранее Тарасова назвала бандитом министра спорта Польши за его заявление в адрес России.