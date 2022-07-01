Тарасова назвала бандитом министра спорта Польши за его заявление в адрес России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможных новых санкциях против российских и белорусских спортсменов.
Тарасова назвала бандитом министра спорта Польши за его заявление в адрес России
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Если министр спорта Польши сделал такое заявление, то это вражеская страна, в которой возглавляет спортивное движение просто бандит. Ему поручено большое дело — спорт, а он занимается политикой», — цитирует Тарасову ТАСС.

По её словам, если российских спортсменов не допустят к участию в соревнованиях, то Екатерина Куракова, которую поляки взяли у России, будет претендовать на призовые места на крупных международных турнирах. 

«Она хорошая русская девочка, они на неё ставят. И это всё из-за этого, не хочется сломать жизнь десяткам, сотням выдающихся спортсменов», — сказал Тарасова.

Заявление о новых санкциях подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Они требуют приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

Ранее Тарасова объяснила, почему российским фигуристкам не стоит заниматься футболом.

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