Тарасова объяснила, почему российским фигуристкам не стоит заниматься футболом

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему фигуристкам опасно играть в футбол.

«Я думаю, каждая фигуристка может пробовать развиваться в дополнение к фигурному катанию. Но футбол я бы не трогала, не стоит, потому что это ноги, а ноги нужно беречь», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

28 июня российские фигуристки команды Этери Тутберидзе посетили тренировку ЦСКА.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян сыграли товарищеский матч с Иваном Обляковым, Игорем Дивеевым и Константином Кучаевым.

Ранее в ЦСКА допустили ответный визит футболистов на тренировку фигуристок Тутберидзе.