В ЦСКА допустили ответный визит футболистов на тренировку фигуристок Тутберидзе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что футболисты команды могут посетить тренировку фигуристок группы Этери Тутберидзе.

«Ответный визит, конечно, возможен. Наши чемпионки пригласили к себе. Дальше вопрос уже в стыковке тренировочных графиков. И понять бы, будет ли ответный матч на льду», — цитирует Брейдо ТАСС.

28 июня российские фигуристки команды Этери Тутберидзе посетили тренировку ЦСКА.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян сыграли товарищеский матч с Иваном Обляковым, Игорем Дивеевым и Константином Кучаевым.

Ранее Камила Валиева поделилась эмоциями от посещения тренировки футбольного клуба ЦСКА.