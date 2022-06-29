Валиева: здорово было встретиться с футболистами ЦСКА, теперь ждём их на льду

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева поделилась эмоциями от посещения тренировки футбольного клуба ЦСКА.
Валиева: здорово было встретиться с футболистами ЦСКА, теперь ждём их на льду
  • РИА Новости

«Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждём их на льду!» — написала Валиева в Telegram-канале.

28 июня российские фигуристки команды Этери Тутберидзе посетили тренировку ЦСКА. 

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян сыграли товарищеский матч с Иваном Обляковым, Игорем Дивеевым и Константином Кучаевым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по Мендесу.

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