Валиева: здорово было встретиться с футболистами ЦСКА, теперь ждём их на льду

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева поделилась эмоциями от посещения тренировки футбольного клуба ЦСКА.

«Здорово было встретиться с футболистами ЦСКА! Теперь ждём их на льду!» — написала Валиева в Telegram-канале.

28 июня российские фигуристки команды Этери Тутберидзе посетили тренировку ЦСКА.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян сыграли товарищеский матч с Иваном Обляковым, Игорем Дивеевым и Константином Кучаевым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по Мендесу.