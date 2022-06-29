Источник: ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по Мендесу

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Московский ЦСКА сделал официальное предложение чилийской «Эспаньоле» по полузащитнику Виктору Мендесу.
Источник: ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по Мендесу
  • Legion-Media

По информации ADN, в ближайшие дни между клубами начнутся переговоры по трансферу игрока. Отмечается, что Мендесом также интересуются «Фламенго» и «Лечче».

Товарищеская встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, а также его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера клуба Владимира Федотова. 

Ранее Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова сыграли в футбол с игроками ЦСКА.

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