Источник: ЦСКА сделал официальное предложение «Эспаньоле» по Мендесу

Московский ЦСКА сделал официальное предложение чилийской «Эспаньоле» по полузащитнику Виктору Мендесу.

По информации ADN, в ближайшие дни между клубами начнутся переговоры по трансферу игрока. Отмечается, что Мендесом также интересуются «Фламенго» и «Лечче».

Товарищеская встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, а также его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера клуба Владимира Федотова.

Ранее Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова сыграли в футбол с игроками ЦСКА.