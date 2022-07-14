Тарасова поддержала Тутберидзе, которая жёстко ответила американскому журналисту

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на комментарий Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста, сообщившего о смене спортивного гражданства её дочери Дианы Дэвис.
Тарасова поддержала Тутберидзе, которая жёстко ответила американскому журналисту
  • РИА Новости

«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он ещё раз нападать на Этери. Он же пишет враньё, так почему она не может высказываться по этому поводу. У неё прекрасные результаты и прекрасные отношения с её спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Тутберидзе с мая находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.

Ранее глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на комментарий Тутберидзе в адрес американского журналиста.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить