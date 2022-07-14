Тарасова поддержала Тутберидзе, которая жёстко ответила американскому журналисту

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на комментарий Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста, сообщившего о смене спортивного гражданства её дочери Дианы Дэвис.

«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он ещё раз нападать на Этери. Он же пишет враньё, так почему она не может высказываться по этому поводу. У неё прекрасные результаты и прекрасные отношения с её спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Тутберидзе с мая находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.

Ранее глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на комментарий Тутберидзе в адрес американского журналиста.