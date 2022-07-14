Лайшев отреагировал на комментарий Тутберидзе в адрес американского журналиста
- РИА Новости
«Мы вместе работали и радовались выступлениям её девочек и дочери. Этери Георгиевну можно понять. Она воспитала олимпийских чемпионов, а ей предъявляют претензии, заставляют назваться предателем. Она уже доказала верность своей стране. Нам надо ей помогать, верить в её учениц, что мы и делаем», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».
Тутберидзе с мая находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.
В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.
Ранее Тутберидзе жёстко раскритиковала американского журналиста.