Лайшев отреагировал на комментарий Тутберидзе в адрес американского журналиста

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о комментарии заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса.

«Мы вместе работали и радовались выступлениям её девочек и дочери. Этери Георгиевну можно понять. Она воспитала олимпийских чемпионов, а ей предъявляют претензии, заставляют назваться предателем. Она уже доказала верность своей стране. Нам надо ей помогать, верить в её учениц, что мы и делаем», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Тутберидзе с мая находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.

Ранее Тутберидзе жёстко раскритиковала американского журналиста.