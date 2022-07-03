Бетина Попова: Валиева будет органична в новой короткой программе

Хореограф и тренер Бетина Попова высказалась о новой программе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Музыка сильная, известная и многогранная, для фигурного катания подходит хорошо. Камила в этой музыке точно будет выглядеть органично», — цитирует Попову ТАСС.

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, сообщил, что Валиева будет использовать в своей новой программе музыку из фильма «Интерстеллар» с композициями немца Ханса Циммера Cornfield Chase и Tick-Tock.

16-летняя Валиева завоевала золотую медаль командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее Тарасова назвала бандитом министра спорта Польши за его заявление в адрес России.





