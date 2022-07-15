Вайцеховская считает странным высказывание Тутберидзе в адрес американского журналиста

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о конфликте между заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и американским журналистом Дэйвом Лисом.

«На самом деле проблема лежит совершенно в иной плоскости: когда воедино сходится целый ряд фактов, которые, замечу, не оспариваются (просмотр российских фигуристов федерацией США, заключённый между спортсменами брак, дающий право партнёру на американское гражданство, и т. д.), журналист вполне имеет право трактовать эти факты так, как представляется ему логичным», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это или нет.

«Поэтому столь резкий комментарий со стороны тренера выглядит как минимум странно», — добавила Вайцеховская.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Тутберидзе, которая жёстко ответила американскому журналисту.