Вайцеховская считает странным высказывание Тутберидзе в адрес американского журналиста

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о конфликте между заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и американским журналистом Дэйвом Лисом.
Вайцеховская считает странным высказывание Тутберидзе в адрес американского журналиста
  • РИА Новости

«На самом деле проблема лежит совершенно в иной плоскости: когда воедино сходится целый ряд фактов, которые, замечу, не оспариваются (просмотр российских фигуристов федерацией США, заключённый между спортсменами брак, дающий право партнёру на американское гражданство, и т. д.), журналист вполне имеет право трактовать эти факты так, как представляется ему логичным», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, если действующие лица не считают нужным своевременно прояснять ситуацию, значит, должны быть готовы к чужим трактовкам, нравится им это или нет.

«Поэтому столь резкий комментарий со стороны тренера выглядит как минимум странно», — добавила Вайцеховская.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Тутберидзе, которая жёстко ответила американскому журналисту.

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