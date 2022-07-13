Тарасова — о мастер-классе Трусовой в Швеции: приятно, что россияне востребованы за рубежом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предстоящий мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Саша проведёт мастер-класс по прыжкам и скольжению. Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными. И думаю, что все, кто придут, останутся в восторге», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она также отметила, что Трусова учится у таких серьёзных педагогов, что и сама уже может провести мастер-класс.

Российская фигуристка проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме 27 и 28 августа.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебро. После объявления результатов она начала плакать и заявила, что больше никогда не выйдет на лёд. Спортсменка больше не принимала участия в соревнованиях, при этом она подчеркнула, что слова были сказаны на эмоциях.

Ранее сообщалось, что Трусова проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме.