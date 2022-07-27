Валиева — об игре в кёрлинг: самым сложным для меня было просто не упасть

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева поделилась эмоциями от игры в кёрлинг.

«Сначала думала, что играть в кёрлинг намного проще, что камень нужно бросать ровно по прямой, но оказалось, что это не так. Самым сложным для меня было просто не упасть», — цитирует Валиеву РИА Новости.

27 июля стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время проведёт слушание по делу Валиевой. Во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова заявила о желании попробовать себя в другом виде спорта, если получит соответствующее предложение.