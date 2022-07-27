Трусова высказалась о готовности попробовать себя в другом виде спорта

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Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова заявила о желании попробовать себя в другом виде спорта, если получит соответствующее предложение.

«Мне очень понравилось, люблю пробовать новое. Сложно играть в кёрлинг, особенно непросто кататься. В каком ещё виде спорта хочу себя попробовать? Я люблю во всём себя пробовать, если есть предложение», — цитирует Трусову РИА Новости.

22 июля стало известно, что организаторы мастер-класса 18-летней спортсменки в Стокгольме были вынуждены отменить мероприятие из-за давления Федерации фигурного катания Швеции.

Напомним, что фигуристка также участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.

Ранее серебряная призёрка Олимпиады по конькобежному спорту Ольга Фаткулина сообщила, что хотела бы попробовать свои силы в игровых видах.

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