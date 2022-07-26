Конькобежка Фаткулина хочет попробовать свои силы в игровых видах спорта

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Серебряная призёрка Олимпиады по конькобежному спорту Ольга Фаткулина сообщила, что хотела бы попробовать свои силы в игровых видах.
Конькобежка Фаткулина хочет попробовать свои силы в игровых видах спорта
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Goodlett - International Skating Union

«Всегда интересно что-то попробовать новое. Я участвовала только в спортивно-развлекательном шоу «Большие гонки». Хотела бы себя попробовать где-нибудь в командных видах спорта — футболе, хоккее, баскетболе, хоккее на траве», — цитирует Фаткулину ТАСС.

При этом спортсменка дала понять, что пока её не приглашали участвовать в соревнованиях по другим видам спорта.

32-летняя Фаткулина завоевала серебряную медаль Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 500 м. Она также является чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

Напомним, что обладательница серебряной награды Игр-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину в Москве.

Ранее трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков объявил о завершении карьеры.

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