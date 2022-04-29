Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Юсков завершил карьеру

Российский конькобежец Денис Юсков объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Мне кажется предельно логичным мое решение закончить карьеру сейчас, тем более в нынешних обстоятельствах, когда международных соревнований на горизонте не предвидится, а только Кубок и чемпионат России. Пропустил довольно много, на прежний уровень вернуться было бы тяжело. Так что все вполне логично, так ведь?» — цитирует Юскова «Матч ТВ».

Он отметил, что в его карьере было несколько моментов, когда он брал паузу, но затем возвращался на хороший уровень.

«Цели меняли, меняли задачи и получалось как-то вработаться в это, что ли. Но не сейчас, нет. Сейчас уже не выходит», — добавил спортсмен.

За свою карьеру Юсков трижды завоёвывал золото чемпионатов мира, дважды побеждал на чемпионате Европы, а также три раза выигрывал Кубок мира.

Ранее российский конькобежец Руслан Захаров сообщил, что продолжает подготовку к следующему сезону в обычном режиме.