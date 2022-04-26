Конькобежец Захаров: готовлюсь к следующему сезону вне зависимости от санкций

Российский конькобежец Руслан Захаров сообщил, что продолжает подготовку к следующему сезону в обычном режиме.

«Тренировочный процесс я уже начал, готовлюсь к следующему сезону, каким бы он ни был. Меня мотивирует супруга, говорит, что я ещё не реализовал весь свой потенциал. Да, передаю свой опыт ребятам по команде. Мы с ними отлично общаемся, несмотря на то, что я лет на 15 старше», — цитирует 35-летнего Захарова «Матч ТВ».

Напомним, что мужская сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Захарова завоевала серебряные медали в командной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поддержала инициативу с проведением внутреннего Гран-при.