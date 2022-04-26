Гончаренко поддержала инициативу с проведением внутреннего Гран-при

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о возможном проведении внутреннего Гран-при.
Гончаренко поддержала инициативу с проведением внутреннего Гран-при
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«Это хорошо, если будет собственный турнир организован. Спортсмены должны соревноваться, несмотря ни на что. Есть примеры проведения таких соревнований. Пригласить другие страны, которые захотят. Думаю, такие найдутся», — цитирует Гончаренко Sport24.

По её мнению, сложно держать высокий уровень, не соревнуясь с равными или более сильными соперниками. Вместе с тем она подчеркнула, что в спорте никогда ничего не идёт гладко, поскольку всегда что-то меняется.

«Опыт организации соревнований есть, надо это развивать. Руки опускать нельзя, а там ещё посмотрим, кто сильнее будет! Всё в истории потом будет видно», — заключила Гончаренко.

Напомним, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. Также российские и белорусские делегаты были отстранены от выборов и участия в других официальных встречах.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила идею проведения российского Гран-при по фигурному катанию в условиях санкций.

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