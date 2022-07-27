РУСАДА проведёт слушание по делу Валиевой в ближайшее время

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время проведёт слушание по делу фигуристки Камилы Валиевой.
РУСАДА проведёт слушание по делу Валиевой в ближайшее время
  • AP

«Мы ожидаем, что скоро РУСАДА придётся организовать слушания. Я думаю, что они сделают это в ближайшее время. Если мы будем недовольны, то всегда можем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в Спортивный арбитражный суд», — цитирует Баньку Inside the Games.

По его словам, в июле РУСАДА запросило документы и материалы, чтобы следить за делом.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее в РУСАДА сообщили, что было принято решение дисквалифицировать Ангелину Симакову на два года за нарушение антидопинговых правил.

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