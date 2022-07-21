Чемпионку Европы гимнастку Симакову дисквалифицировали на два года

В Дисциплинарном комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что было принято решение дисквалифицировать Ангелину Симакову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике в командных соревнованиях отстранена за наличие в организме спортсменки «запрещенной субстанции или её метаболитов» — в образце допинг-пробы Симаковой обнаружен фуросемид, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Уточняется, что дисквалификация начинается 2 июня 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

19-летняя Симакова также является серебряным призёром чемпионата мира — 2018 в командных соревнованиях.

Ранее российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что если будет доказано использование допинга фигуристкой Камилой Валиевой, то юный возраст спортсменки не сможет её оправдать.