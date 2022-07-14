Валуев: юный возраст не оправдает Валиеву, если в её крови найдут запрещённое вещество
- РИА Новости
«Расследование будет продолжаться. И если всё-таки в её крови было запрещённое вещество, то юный возраст этому не оправдание. Если в организме находится хотя бы тысячная его доля, то в западных СМИ напишут так, что этот препарат ели килограммами», — цитирует Валуева РИА Новости.
Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с Валиевой.