Валуев: юный возраст не оправдает Валиеву, если в её крови найдут запрещённое вещество

Российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что если будет доказано использование допинга фигуристкой Камилой Валиевой, то юный возраст спортсменки не сможет её оправдать.

«Расследование будет продолжаться. И если всё-таки в её крови было запрещённое вещество, то юный возраст этому не оправдание. Если в организме находится хотя бы тысячная его доля, то в западных СМИ напишут так, что этот препарат ели килограммами», — цитирует Валуева РИА Новости.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с Валиевой.