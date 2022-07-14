Валуев: юный возраст не оправдает Валиеву, если в её крови найдут запрещённое вещество

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Российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что если будет доказано использование допинга фигуристкой Камилой Валиевой, то юный возраст спортсменки не сможет её оправдать.
Валуев: юный возраст не оправдает Валиеву, если в её крови найдут запрещённое вещество
  • РИА Новости

«Расследование будет продолжаться. И если всё-таки в её крови было запрещённое вещество, то юный возраст этому не оправдание. Если в организме находится хотя бы тысячная его доля, то в западных СМИ напишут так, что этот препарат ели килограммами», — цитирует Валуева РИА Новости.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с Валиевой.

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