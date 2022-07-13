Губерниев надеется, что Тутберидзе ответит на вопросы о допинге Валиевой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

«Я надеюсь всё-таки, что будет проведено какое-то расследование. Что и Этери Тутберидзе, и команда ответят на вопросы, что произошло. Что это будет всё достаточно открыто, чтобы мы поняли, что это недоразумение, к чему я всё-таки склоняюсь», — сказал Губерниев в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Он также заявил, что это был не допинг, а какие-то добавки, которые попали в организм спортсменки по недосмотру, однако правила всё равно были нарушены. По его словам, главная задача сейчас — провести внутреннее расследование, чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал расследование допинг-истории Валиевой.