Губерниев надеется, что Тутберидзе ответит на вопросы о допинге Валиевой

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинг-скандале с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.
Губерниев надеется, что Тутберидзе ответит на вопросы о допинге Валиевой
  • Legion-Media

«Я надеюсь всё-таки, что будет проведено какое-то расследование. Что и Этери Тутберидзе, и команда ответят на вопросы, что произошло. Что это будет всё достаточно открыто, чтобы мы поняли, что это недоразумение, к чему я всё-таки склоняюсь», — сказал Губерниев в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Он также заявил, что это был не допинг, а какие-то добавки, которые попали в организм спортсменки по недосмотру, однако правила всё равно были нарушены. По его словам, главная задача сейчас — провести внутреннее расследование, чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал расследование допинг-истории Валиевой.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить