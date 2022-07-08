Тихонов: если мы не защитим Валиеву, она соберёт манатки и уедет из России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал расследование допинг-истории фигуристки Камилы Валиевой.
Тихонов: если мы не защитим Валиеву, она соберёт манатки и уедет из России
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«Любим мы трындеть, что у нас в стране нет и не было допинга, а все скандалы — это политический заказ. Сколько можно бездельничать и врать, что мы ни в чём не виноваты? Вот сейчас Валиева соберёт манатки и уедет из России, если её не защитит никто», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее врач Филипп Шветский заявил, что Валиева не принимала допинг.

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