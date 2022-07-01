Врач Шветский заявил, что Валиева не принимала допинг

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, что фигуристка Камила Валиева не принимала запрещённые препараты перед Олимпиадой в Пекине.

«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить её спортивные результаты», — приводит слова Шветского «Литературная газета».

Врач также пошутил, что единственный допинг, который получила Валиева, — его подарок в виде копии картины Пикассо «Девочка на шаре», которую написал его знакомый художник.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее сообщалось, что WADA не будет исключать из списка запрещённых препаратов триметазидин, который был найден в пробе фигуристки Камилы Валиевой.