WADA не исключит триметазидин из запрещённых веществ, препарат был найден у Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет исключать из списка запрещённых препаратов триметазидин, который был найден в пробе фигуристки Камилы Валиевой.
WADA не исключит триметазидин из запрещённых веществ, препарат был найден у Валиевой
  • РИА Новости

«У WADA нет планов убирать триметазидин из списка запрещённых препаратов и методов», — передаёт пресс-служба организации.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует завершить расследование по делу Валиевой до 8 августа.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала заявление WADA по делу Валиевой.

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