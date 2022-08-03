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Сборная России лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список квот по странам на чемпионаты мира и Европы в сезоне-2022/23.
Сборная России лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

В случае если отечественные спортсмены получат допуск к участию в соревнованиях, они смогут выставить одного фигуриста или одну пару в каждом из видов, говорится в заявлении на официальном сайте ISU.

Отмечается, что сборная России сохранила по три квоты в каждой дисциплине на предстоящем чемпионате Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее сообщалось, что ISU не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.

 

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