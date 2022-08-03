Сборная России лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию
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В случае если отечественные спортсмены получат допуск к участию в соревнованиях, они смогут выставить одного фигуриста или одну пару в каждом из видов, говорится в заявлении на официальном сайте ISU.
Отмечается, что сборная России сохранила по три квоты в каждой дисциплине на предстоящем чемпионате Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее сообщалось, что ISU не планирует обсуждать заморозку мирового рейтинга из-за отстранения россиян от международных соревнований.