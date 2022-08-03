«Должна ответить за свои слова»: в России потребовали извинений от канадки Дюамель за обвинения в адрес Тутберидзе

Меган Дюамель отреагировала на слова Этери Тутберидзе о несоблюдении принципа фейр-плей по отношению к российским фигуристам. По мнению канадки, специалист сама якобы вела нечестную игру на Олимпиаде в Пекине, из-за чего отечественные спортсмены не получили медали по итогам командного турнира. Легендарный тренер Татьяна Тарасова призвала двукратную чемпионку мира ответить за свои слова, а президент «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил подобные нападки банальной завистью. В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв посоветовал никого не обвинять без доказательств, поскольку вердикт по делу Камилы Валиевой ещё не вынесен.

Новый сезон в фигурном катании совсем близко. В США в выходные состоялся первый официальный турнир календаря ISU — Lake Placid International в танцах на льду, традиционно проходящий в конце июля. Надежда на то, что с россиян снимут санкции и допустят до соревнований за рубежом, становится всё более призрачной. Понимают это и отечественные тренеры, которые ничего не могут сделать со сложившейся ситуацией, но продолжают негодовать. Так, после долгого молчания высказалась Этери Тутберидзе. По словам специалиста, она не может принять отстранение спортсменов от международных стартов и считает логичным заморозить мировые рейтинги.

«Конечно, так проще делиться медалями и радоваться малому, но где основные принципы честной игры? Или, как нам объяснили, это и есть забота о наших спортсменах? Я считаю, рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд. Я знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю, это ужасная ошибка группы людей, оказавшихся у власти принятия решений», — написала Тутберидзе в соцсетях.

Конечно, ISU не откажется от проведения чемпионатов мира и Европы. Не планирует организация и замораживать рейтинги. Впрочем, в этом виде спорта мировой зачёт не играет такой большой роли, как в теннисе: его используют при отборе на Гран-при и жеребьёвке разминок на топ-турнирах. В рейтинге учитываются результаты трёх последних сезонов. Сейчас три из четырёх таких показателей возглавляют отечественные атлеты.

В России слова Тутберидзе многие поддержали, за исключением Ирины Родниной. Трёхкратная олимпийская чемпионка восприняла пост тренера как попытку вновь привлечь к себе внимание.

«Самый лучший рейтинг — выходишь и побеждаешь. Нужно говорить не про рейтинги, а про свою форму, когда нас допустят. Готовить хорошие программы, держать спортсменов в форме. Сейчас российских фигуристок не допускают. Но зачем говорить, если и так понятно, что до конца года их и не допустят? Всё остальное — попытка привлечь внимание к себе», — заявила специалист в беседе со «Спорт-Экспрессом».

По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, таким образом Тутберидзе хотела получить поддержку иностранных фигуристов и попытаться изменить ситуацию, но добиться желаемого результата не получилось.

«Думаю, когда Этери говорила про обновление рейтинга, она думала: «А вдруг спортсмены поддержат», как это сделали теннисисты. Ведь именно в теннисе поддержали инициативу, что лучшие должны соревноваться с лучшими, а раз лучших нет, особенно россиян, то и нечего давать очки на соревнованиях. И порыв Этери, я думаю, был связан именно с этим: предложить спортсменам поддержать подобную инициативу. К сожалению, в фигурном катании конкуренция не совсем, видимо, честная», — заявила Журова «Матч ТВ».

За рубежом пост Тутберидзе, напротив, вызвал негодование. В очередной раз возмутилась двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель, уже не раз резко высказывавшаяся о россиянах. По мнению канадки, слова отечественного тренера смехотворны, поскольку та сама якобы не соблюдала фейр-плей на Олимпиаде в Пекине, из-за чего фигуристам не вручили медали по итогам командного турнира.

«Этери публично интересуется, что случилось с основным принципом честной игры в спорте, без тени иронии. Не знаю, почему бы вам не рассказать нам подробнее о тех «витаминах», которые принимают ваши спортсменки?» — написала бывшая фигуристка.

Напомним, дело Камилы Валиевой до сих пор разбирает РУСАДА. В пробе спортсменки, взятой до Игр, было найдено запрещённое вещество, но лаборатория в Стокгольме сообщила об этом только перед турниром одиночниц.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова потребовала от Дюамель извиниться за свои слова.

«Абсолютно бездоказательные обвинения. Когда со всех сторон бьют, думает — дай и я подойду, немножко ударю. Она за эти слова должна ответить. Она выставляет их в прессе, за них нужно отвечать. Никаких доказательств у неё нет. Она это слышала — а мне кажется, ей показалось. И на каком языке она всё это слышала?» — сказала Тарасова.

Согласился со специалистом и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Он посоветовал канадке внимательнее следить за ходом дела Валиевой, вердикт по которому должен быть вынесен только в августе, и не обвинять никого без наличия доказательств.

«К Камиле никакой претензии быть не может, это раз, во-вторых, при чём здесь Тутберидзе? Она ничего не нарушала. Меган не нравится, что это сильнейший на сегодняшний день тренер на планете, который воспитывает звёзд… На самом деле Меган понимает: если россиян не будет в рейтинге, то у иностранных спортсменов появляется шанс. Я её чисто по-человечески понимаю. Но это не спортивный принцип. Надо биться с сильнейшими, надо в рейтингах побеждать с сильнейшими, именно для этого рейтинг и делается», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев также объяснил высказывания Дюамель завистью к успеху Тутберидзе и всех российских спортсменов.

«Мы уже привыкли к этому. Такие моменты только прибавляют нам популярности и мирового признания. Наши ребята самые красивые, талантливые и самые прекрасные! Такие высказывания яйца выеденного не стоят!» — отметил специалист.