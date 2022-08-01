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Тихонов назвал пустозвонством слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.
Тихонов назвал пустозвонством слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
  • РИА Новости

«Если бы мы могли править балом, то имели право что-то заявлять. Вот разве Тутберидзе подумала, прежде чем так высказаться? Нет, не подумала. Нас везде выгнали, мы являемся раздражителями, делаем заявления, на которые не имеем права. Пустозвонство», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Он также заявил, что сейчас Россия ничто в мировом спорте. По его словам, такими заявлениями можно заработать ещё больше проблем.

«Они сами придут к нам, а сейчас не надо», — добавил Тихонов. 

Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Ранее хореограф и тренер Илья Авербух поддержал Тутберидзе, которая высказалась об отстранении российских спортсменов.

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