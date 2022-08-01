Тихонов назвал пустозвонством слова Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
- РИА Новости
«Если бы мы могли править балом, то имели право что-то заявлять. Вот разве Тутберидзе подумала, прежде чем так высказаться? Нет, не подумала. Нас везде выгнали, мы являемся раздражителями, делаем заявления, на которые не имеем права. Пустозвонство», — приводит слова Тихонова РИА Новости.
Он также заявил, что сейчас Россия ничто в мировом спорте. По его словам, такими заявлениями можно заработать ещё больше проблем.
«Они сами придут к нам, а сейчас не надо», — добавил Тихонов.
Тутберидзе назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие российских фигуристов.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее хореограф и тренер Илья Авербух поддержал Тутберидзе, которая высказалась об отстранении российских спортсменов.