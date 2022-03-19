WADA: РУСАДА завершит расследование дела Валиевой до 8 августа

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) рассчитывают, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершит расследование дела Камилы Валиевой до 8 августа.

«Что касается расследования, проводимого в окружении спортсменки, то я не могу его комментировать, поскольку оно продолжается», — цитирует ТАСС представителя WADA.

Он дал понять, что РУСАДА должно завершить расследование дела Валиевой до 8 августа. Уведомление было сделано 8 февраля.

«Антидопинговые организации должны сделать всё, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления», — добавил он.

Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире фигуристов на Играх-2022.

Напомним, что по окончании командного турнира ОИ-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

При этом Международный олимпийский комитет отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований. По итогам индивидуальных соревнований Валиева стала четвёртой.

Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.