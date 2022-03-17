Матыцин: вся эта история с Валиевой — дикая случайность

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Он также отметил, что видит у спортсменки желание продолжить карьеру. Он добавил, что она морально сильный человек для своего юного возраста.

Напомним, что по окончании командного турнира ОИ-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований. По итогам индивидуальных соревнований Валиева стала четвёртой.

Ранее Матыцин заявил, что спорт реально стал заложником политической ситуации.