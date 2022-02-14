«Не будет церемонии награждения? Ну и чёрт с ней»: как в России отреагировали на допуск Валиевой до Игр

| Ольга Теселько

Российские специалисты восторженно встретили решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к выступлениям в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ирина Слуцкая сочла это второй победой фигуристки на этих Играх, а Илья Авербух похвалил специалистов ОКР за работу по защите её интересов. В свою очередь, Татьяна Тарасова назвала идиотским решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить медальную церемонию, если рекордсменка завоюет личную награду.

«Вторая победа для Камилы»

Почти неделю российский спорт жил напряжённым ожиданием, как разрешится ситуация вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой. Если в первые дни информационное пространство наполняли различные слухи, порой прямо противоположные, то затем наступило затишье, так как стало понятно: ситуация очень нестандартная и запутанная. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе признавалась, что опасается делать какие-то заявления, дабы не навредить спортсменке.

Долгожданное заседание CAS в ночь с воскресенья на понедельник по пекинскому времени длилось больше шести часов. За это время выступили и сама Камила, и все заинтересованные стороны. И спустя почти восемь часов после его окончания было объявлено решение, которое сбросило тяжёлый груз с плеч российских болельщиков и специалистов: Валиева сможет выступить на Играх в Пекине.

«Лучшая новость дня» — написали на официальном канале Олимпийского комитета России (ОКР), и это действительно было так. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поблагодарил CAS за справедливое решение.

«Эмоции всем понятны — в большинстве случаев человеческие эмоции у всех одинаковые. Очень рады, что справедливость восторжествовала. Здравый смысл победил некоторые так называемые предложения. Мы благодарны независимой судейской панели, которая приняла такое решение. Надеемся, что Камила, несмотря на то психологическое давление, которое было в последние дни, сможет достойно показать всё, что умеет, на льду», — заявил функционер.

Восторженно восприняла сообщение о допуске к личному турниру Валиевой двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

«Ура! Друзья, это победа! Для Камилы это уже вторая победа на Олимпиаде в Пекине! Бог любит троицу, поэтому с нетерпением ждём третью. Желаю ей удачи и блестящего проката. Отряхнулась и пошла дальше с гордо поднятой головой и высочайшим результатом. Ведь в этом у Камилы нет конкурентов», — написала экс-фигуристка на своей странице в Instagram.

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв подчеркнул, что CAS принял справедливое решение, но ОКР и федерации всё равно нужно разобраться, что же произошло.

«Должно быть внутреннее расследование. ОКР и федерация обязательно разберутся, чтобы впредь такие вещи не допускать. Самое главное — мы увидим нашу спортсменку на льду. Камила будет радовать нас своим блестящим катанием. Надеемся, что на неё вся эта ситуация не повлияет. Желаем удачи!» — сказал Свищёв.

Серебряный призёр Игр-2002, известный хореограф-постановщик Илья Авербух похвалил команду ОКР, которая помогла спортсменке защитить свои права.

«Абсолютно положительные эмоции. Очень здорово сработала команда. Здорово, что отстояли спортсмена. Представляю, какая работа велась все эти дни. Мы привыкли говорить, что за российских спортсменов не борются, но здесь все явно поборолись и отстояли. Поздравляю всех. Это большая и общая победа. Спасибо CAS за мудрое решение — во главу поставлен приоритет спортсмена», — сказал специалист «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка Турина в конькобежном спорте Светлана Журова подчеркнула, что ожидала именного такого исхода по итогам заседания выездной панели.

«Такое решение и должно быть, когда суд на самом деле справедлив и неподкупен. На практике, когда в пробах находят такие микродозы, обычно спортсмена отстраняют только на время разбирательства, а затем допускают до соревнований. И мы зачастую даже не знаем о том, что эти разбирательства в каком-либо виде проходят, потому что прессе не раскрывают подробностей. И чаще всего спортсменов оправдывают в таких ситуациях. Так что это абсолютно понятное решение CAS. Жаль только, что всё это прошло в такой накалённой обстановке», — заявила депутат Госудмы в интервью RT.

Верила в положительный исход дела и прославленный тренер Татьяна Тарасова, которая накануне отпраздновала 75-летний юбилей и в свой день рождения загадала, чтобы Валиева выступила на Олимпиаде. Комментируя решение судей, она отметила, что считает его подарком к своему празднику.

«CAS поступил так, как надо. Всем видно, что девочка не виновата. Желаю удачи Камиле в личном турнире на Олимпиаде. Целую!», — цитирует Татьяну Анатольевну РИА Новости.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что принятое решение — единственно верное.

«Я бы хотела заострить внимание вот на чём: решался вопрос не о том, может ли выступать российская спортсменка, а о том, чтобы девушка, которую обожает весь мир, могла показать своё мастерство. И я думаю, все это прекрасно понимали. Камила не просто прекрасная фигуристка — она чудо. И зарубить чудо на корню — недопустимо. Счастлива, что Валиева будет выступать», — призналась Бестемьянова RT.

«Придёт в себя и всех разорвёт»

Теперь, когда основной вопрос о выступлении снят, на первый план выходит психологическое состояние спортсменки. На тренировках все эти дни Камила не показывала чистых прокатов, выглядела подавленной и иногда плакала. Но в понедельник, после объявления решения CAS, фигуристка продемонстрировала безошибочную короткую программу. По мнению тренера танцоров Александра Жулина, Валиевой хватит одного дня, чтобы выбросить из головы всё произошедшее.

«Думаю, за один день Камила придёт в себя и всех разорвёт», — заявил он.

Жулин считает, что своим выступлением россиянка должна доказать, что обвинения в нечестной борьбе в её адрес беспочвенны.

«Она великолепная, гениальная. И должна теперь всё это доказать своим выступлением», — подчеркнул тренер.

Его коллега Алексей Мишин также уверен, что россиянка сможет продемонстрировать то блестящее катание, которое она показывала весь нынешний сезон.

«Камила сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон», — приводит слова специалиста ТАСС.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выразила уверенность в стойкости 15-летней соотечественницы.

«Я уверена, что Камила соберётся с силами, с духом и пройдёт через кромешные круги ада с гордо поднятой головой, завоюет заслуженную медаль. Она сильная, молодая девочка. Для нас это огромная победа уже сегодня! У ребёнка есть шанс выступить, доказать, что она сильная, а дальше остаётся только ждать», — отметила бывшая спортсменка.

А Наталья Бестемьянова призвала всех болельщиков постараться направить свою положительную энергию Камиле.

«Очень надеюсь, что тренеры помогут ей и она сделает максимум из того, что умеет. Ей не надо показывать большего, достаточно просто сделать своё. А мы все будем ей помогать», — заметила четырёхкратная чемпионка мира.

Психологическая война

Несмотря на положительный исход разбирательства в CAS, лёгким выступление Валиевой в Пекине определённо не будет. Давление на россиянку по-прежнему не прекращается. Ни МОК, ни WADA таким результатом не удовлетворены, хотя вынуждены подчиниться: решение CAS на этом этапе обжалованию не подлежит. Но определённая реакция с их стороны уже последовала.

Так, МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров командного турнира фигуристов до окончательного решения по делу Валиевой, а если россиянка выиграет медаль в личных соревнованиях, то отменит награждение и там. Более того, в произвольной программе Игр выступят 25 фигуристок, а не 24, как положено по регламенту, если Камила войдёт — а она, несомненно, это сделает — в число квалифицировавшихся спортсменок.

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По мнению Светланы Журовой, МОК делает это с политической целью — чтобы успокоить национальные олимпийские комитеты, которые выражают несогласие с решением CAS. «Будто намекают: «Мы тоже не уверены, что Валиева не виновата». Они показывают своё сомнение всему миру. Это попытка успокоить уже слишком трагикомичную ситуацию», — считает бывшая спортсменка.

Татьяна Тарасова назвала решение МОК идиотским и призвала не обращать на всё это внимания.

«Церемония награждения не пройдёт, если Валиева попадёт в тройку? Ну и чёрт с ней, пусть не пройдёт. Самое главное — быть в этой тройке. Три наши девочки на пьедестале? Вряд ли. Но и может быть. Надо молиться, чтобы у Валиевой хватило сил чисто откататься», — отреагировала заслуженная наставница.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев также довольно резко высказался о неожиданном заявлении МОК.

«Если Валиева станет второй, а первое место займёт американка, а третье — канадка, вы не будете проводить церемонию награждения? Этим МОК наказывает весь мир. Такое ощущение, что они под дулом пистолета это переписали. Лютая дичь! Они там с ума сошли? Максимально позорное решение. Это не наказание для Валиевой и России, это наказание для всего мира, олимпийского движения», — подчеркнул он.

Иностранные спортсмены, как действующие, так и бывшие, обрушили на Валиеву шквал недовольных комментариев. В их числе американки Эшли Вагнер и Тара Липински, канадка Меган Дюамель, кореянка Ким Ю-На и даже любимец российской публики Джонни Вейр.

«Как теперь серьёзно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что запрещённые препараты и злоупотребление — это нормально. Если спорт сегодня таков, я не хочу иметь с ним ничего общего. 14 февраля 2022 года. День, когда умер олимпийский дух», — написала Дюамель в Twitter.

Олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк пожелал Валиевой проявить характер, чтобы выстоять в этой волне негатива.

«Теперь ей надо всё забыть и сконцентрироваться только на своём участии в соревнованиях. Она должна проявить характер, показать, что умеет. Всё зависит от неё, она должна быть бойцом. Я лично верю в неё. Такое перенести не пожелаешь никому, но у неё боевой характер», — резюмировал глава ФХР.